Google Cloud 故障导致欧洲多家银行及服务中断

10月20日，谷歌云位于伦敦的数据中心发生故障，导致整个欧洲的许多应用程序和在线服务出现中断。特别是，多家银行、快递公司及政府服务机构均报告了服务故障。

据谷歌称，由伦敦数据中心负责的欧洲地区（europe-west2）出现的问题，起因于“供电系统故障”。 不仅Revolut的客户受到了影响，英国劳埃德银行（Lloyds Bank）、哈利法克斯银行（Halifax）、苏格兰银行（Bank of Scotland）以及全球最大银行之一汇丰银行（HSBC）的用户也遭遇了服务中断。 此外，快递服务商DPD暂时停止了正常运营；由于英国司法系统视频平台出现故障，一系列视频连线听证会被迫中断。

银行系统故障引发了连锁反应，给依赖这些金融服务的数千家企业和公司带来了运营困难。

截至格林尼治时间14:00，谷歌公司表示，大部分服务已恢复正常，仅有少数用户仍面临零星中断。

来源：BBC。

在塞浦路斯，Revolut用户报告称，由于银行应用程序故障，无法访问自己的账户。此次故障影响了该服务的多项功能。

意大利正在调查一起针对英国数字银行Revolut的疑似欺诈案：网络犯罪分子据称利用了雷焦-卡拉布里亚省下属机构的认证电子邮箱，以获取客户的个人数据。

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