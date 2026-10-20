Awaria w Google Cloud zakłóciła działanie europejskich banków i serwisów

Awaria w centrum danych Google Cloud w Londynie, która miała miejsce 20 października, spowodowała zakłócenia w działaniu wielu aplikacji i usług internetowych w całej Europie. W szczególności odnotowano problemy w funkcjonowaniu szeregu banków, firm kurierskich oraz usług publicznych.

Według danych Google problemy w regionie europejskim europe-west2, za który odpowiada londyńskie centrum danych, zaczęły się z powodu „incydentu w systemie zasilania”. Zakłócenia odczuli nie tylko klienci Revolut, ale także użytkownicy brytyjskich banków Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland oraz jednego z największych banków na świecie – HSBC. Ponadto tymczasowo wstrzymano normalną działalność firmy kurierskiej DPD, a z powodu problemów z platformą wideokonferencyjną brytyjskiego systemu sądowego odwołano szereg rozpraw prowadzonych w trybie wideokonferencji.

Awarie w systemach bankowych wywołały reakcję łańcuchową, utrudniając pracę tysiącom przedsiębiorstw i firm, które są uzależnione od tych usług finansowych.

O godz. 14:00 czasu GMT firma Google poinformowała, że większość usług została już przywrócona, a z pozostałymi zakłóceniami boryka się jedynie niewielka liczba użytkowników.

Źródło: BBC.

Na Cyprze użytkownicy Revolut zgłaszali trudności z dostępem do swoich kont z powodu awarii aplikacji bankowej. Zakłócenia w działaniu dotyczyły kilku funkcji serwisu.

We Włoszech toczy się śledztwo w sprawie domniemanego oszustwa wymierzonego w brytyjski bank cyfrowy Revolut: cyberprzestępcy rzekomo wykorzystali certyfikowany adres e-mail oddziału prefektury Reggio di Calabria, aby uzyskać dane osobowe klientów.

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