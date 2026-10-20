Сбой в Google Cloud нарушил работу европейских банков и сервисов

Сбой в дата-центре Google Cloud в Лондоне 20 октября привёл к нарушению работы многих приложений и онлайн-сервисов по всей Европе. В частности, проблемы с обслуживанием были зафиксированы в работе ряда банков, курьерских служб и государственных служб.

По данным Google, проблемы в европейском регионе europe-west2, за который отвечает лондонский дата-центр, начались из-за «инцидента в системе электроснабжения». Сбои ощутили на себе не только клиенты Revolut, но и пользователи британских банков Lloyds Bank, Halifax, Bank of Scotland и одного из крупнейших в мире банков HSBC. Кроме того, временно приостановила нормальную работу курьерская служба DPD, а из-за сбоев в видеоплатформе судебной системы Великобритании был сорван ряд слушаний в режиме видеосвязи.

Сбои в банковских системах вызвали цепную реакцию, затруднив работу тысяч предприятий и фирм, которые зависят от этих финансовых услуг.

По состоянию на 14:00 по Гринвичу в компании Google заявили, что большая часть рабочих нагрузок уже восстановлена, а с остаточными перебоями сталкивается лишь небольшое количество пользователей.

Источник: BBC.

На Кипре пользователи Revolut сообщили о трудностях с доступом к своим счетам из-за сбоя в банковском приложении. Нарушение работы затронуло несколько функций сервиса.

В Италии расследуют возможное мошенничество в отношении британского цифрового банка Revolut: киберпреступники якобы использовали сертифицированный электронный адрес подразделения префектуры Реджо-Калабрии, чтобы получить персональные данные клиентов.

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