Правительство Италии одобрило новый декрет с мерами по предотвращению насилия и противодействию ему после молодежных беспорядков, произошедших в выходные в Милане и других городах страны. Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони.

Реакция на беспорядки

По словам Мелони, во время беспорядков в Милане и других итальянских городах грабили магазины, громили витрины и нападали на сотрудников правоохранительных органов. Она отметила, что все видели кадры насилия, потрясшего города в выходные.

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Глава правительства подчеркнула, что такие действия неприемлемы и их нельзя преуменьшать или оправдывать.

Новый декрет

Как сообщает ANSA English, Совет министров одобрил декрет, содержащий новые меры по предотвращению такого насилия и противодействию ему. Агентство отмечает, что речь идет о декрете в сфере безопасности и борьбы с преступностью среди несовершеннолетних.

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