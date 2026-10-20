Rząd Włoch zatwierdził nowy dekret zawierający środki mające zapobiegać przemocy i jej przeciwdziałać po młodzieżowych zamieszkach, które miały miejsce w weekend w Mediolanie i innych miastach kraju. Poinformowała o tym premier Giorgia Meloni.

Reakcja na zamieszki

Według Meloni podczas zamieszek w Mediolanie i innych włoskich miastach plądrowano sklepy, niszczono witryny i atakowano funkcjonariuszy organów ścigania. Zaznaczyła, że wszyscy widzieli nagrania przemocy, która wstrząsnęła miastami w weekend.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Szefowa rządu podkreśliła, że takie działania są niedopuszczalne i nie można ich bagatelizować ani usprawiedliwiać.

Nowy dekret

Jak informuje ANSA English, Rada Ministrów zatwierdziła dekret zawierający nowe środki zapobiegania takiej przemocy i przeciwdziałania jej. Agencja zaznacza, że chodzi o dekret dotyczący bezpieczeństwa i zwalczania przestępczości wśród nieletnich.

Czytaj nas na