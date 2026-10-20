Сейм Польши поддержал частичную декриминализацию абортов — Interia

Сейм Польши принял два законодательных решения по вопросу прерывания беременности. Первое предусматривает частичную декриминализацию абортов и помощи при них. За него проголосовали 217 депутатов, против — 213, трое воздержались, сообщает Interia. Оба решения касаются польского законодательства о прерывании беременности.

Частичная декриминализация

Решение о частичной декриминализации поддержали с перевесом в четыре голоса. Сумма голосов «за», «против» и воздержавшихся в этом голосовании составила 433.

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Прерывание беременности из-за пороков плода

Отдельно нижняя палата польского парламента одобрила положения, разрешающие прерывание беременности из-за пороков плода. За проголосовали 233 депутата, против — 203, один воздержался.

В этом голосовании перевес сторонников составил 30 голосов. Число депутатов, поддержавших эти положения, было на 16 больше, чем количество голосов за частичную декриминализацию.

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