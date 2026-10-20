Sejm Polski poparł częściową dekryminalizację aborcji — Interia

Sejm Polski przyjął dwa rozwiązania legislacyjne dotyczące przerwania ciąży. Pierwsze przewiduje częściową dekryminalizację aborcji i pomocy przy nich. Za głosowało 217 posłów, przeciw było 213, a trzech wstrzymało się od głosu, informuje Interia. Oba rozwiązania dotyczą polskiego ustawodawstwa w sprawie przerwania ciąży.

Częściowa dekryminalizacja

Rozwiązanie dotyczące częściowej dekryminalizacji poparto przewagą czterech głosów. Suma głosów za, przeciw oraz wstrzymujących się w tym głosowaniu wyniosła 433.

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Przerwanie ciąży z powodu wad płodu

Osobno niższa izba polskiego parlamentu zatwierdziła przepisy pozwalające na przerwanie ciąży z powodu wad płodu. Za głosowało 233 posłów, przeciw było 203, a jeden wstrzymał się od głosu.

W tym głosowaniu przewaga zwolenników wyniosła 30 głosów. Liczba posłów, którzy poparli te przepisy, była o 16 większa niż liczba głosów za częściową dekryminalizacją.

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