В Великобритании полиция повторно задержала двух мужчин по подозрению в содействии иранской разведывательной службе по делу о предполагаемом заговоре против авиабазы RAF Fairford в западной Англии. Речь идет о 24-летнем гражданине Великобритании и 25-летнем мужчине с британским и иранским гражданством, сообщает CBS News.

Повторное задержание

Контртеррористическая полиция заявила, что мужчин задержали в соответствии с Законом о национальной безопасности. Ранее их уже задерживали в рамках этого расследования, однако затем отпустили под залог для продолжения следственных действий.

Еще пятеро мужчин, задержанных ранее по тому же делу, остаются на свободе под залогом. Обвинения пока никому не предъявлены.

Расследование инцидента на базе

Полиция расследует предполагаемый террористический заговор, который, по ее данным, касался авиабазы RAF Fairford, управляемой США, 27 сентября. Эту базу в этом году использовали для бомбардировок Ирана во время войны.

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Во время инцидента из прилегающих к базе домов эвакуировали десятки жителей. В район прибыли вооруженные полицейские и военные специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Позднее правоохранители сообщили, что обнаружили бензин в трех фургонах на месте инцидента, однако взрывчатки там не было.

Глава Национальной контртеррористической полиции Великобритании Лоренс Тейлор заявил, что следователи проверяют множество направлений в рамках сложного расследования. По его словам, полиция по-прежнему считает очень вероятной причастность иранского государства и выясняет степень этого возможного участия и цель заговора.

Иранские чиновники ранее заявляли, что базы, используемые для атак на Иран, будут считаться законными целями. В то же время посольство Ирана в Лондоне отвергло утверждения о причастности Тегерана к инциденту. Ранее в этом месяце ВВС США вывели все бомбардировщики с RAF Fairford после инцидента с безопасностью.

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