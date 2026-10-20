英国警方再次拘留了两名男子，他们涉嫌在一起针对英格兰西部皇家空军费尔福德基地的疑似阴谋案中协助伊朗情报部门。其中包括一名24岁的英国公民，以及一名拥有英国和伊朗双重国籍的25岁男子，CBS News报道。

再次拘留

反恐警方表示，这两名男子是依据《国家安全法》被拘留的。他们此前已因这项调查被拘留，但随后获准保释，以便继续开展调查行动。

此前在同一案件中被拘留的另外五名男子仍获保释在外。目前尚未对任何人提出指控。

对基地事件的调查

警方正在调查一起疑似恐怖主义阴谋。据警方称，该阴谋于9月27日涉及由美国运营的皇家空军费尔福德基地。该基地今年曾在战争期间被用于轰炸伊朗。

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事件期间，数十名居民从基地附近的房屋中撤离。武装警察和军方爆炸物处理专家抵达该地区。执法部门随后表示，他们在事发现场的三辆厢式货车中发现了汽油，但其中没有爆炸物。

英国国家反恐警务负责人劳伦斯·泰勒表示，调查人员正在复杂调查中核查多个方向。他说，警方仍认为伊朗国家涉案的可能性非常高，并正在查明这种可能参与的程度以及该阴谋的目的。

伊朗官员此前曾表示，用于袭击伊朗的基地将被视为合法目标。与此同时，伊朗驻伦敦大使馆否认德黑兰与该事件有关的说法。本月早些时候，美国空军在安全事件发生后从皇家空军费尔福德基地撤走了所有轰炸机。

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