W Wielkiej Brytanii policja ponownie zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pomoc irańskiej służbie wywiadowczej w sprawie domniemanego spisku przeciwko bazie lotniczej RAF Fairford w zachodniej Anglii. Chodzi o 24-letniego obywatela Wielkiej Brytanii oraz 25-letniego mężczyznę posiadającego obywatelstwo brytyjskie i irańskie, informuje CBS News.

Ponowne zatrzymanie

Policja antyterrorystyczna poinformowała, że mężczyzn zatrzymano na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Wcześniej byli już zatrzymani w ramach tego śledztwa, jednak później zwolniono ich za kaucją, aby umożliwić kontynuowanie działań śledczych.

Kolejnych pięciu mężczyzn, zatrzymanych wcześniej w tej samej sprawie, pozostaje na wolności za kaucją. Nikomu dotąd nie postawiono zarzutów.

Śledztwo w sprawie incydentu w bazie

Policja bada domniemany spisek terrorystyczny, który według jej danych dotyczył zarządzanej przez USA bazy lotniczej RAF Fairford 27 września. Baza była w tym roku wykorzystywana do bombardowania Iranu podczas wojny.

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Podczas incydentu z domów przylegających do bazy ewakuowano dziesiątki mieszkańców. Na miejsce przybyli uzbrojeni policjanci oraz wojskowi specjaliści od usuwania materiałów wybuchowych. Później organy ścigania poinformowały, że na miejscu incydentu znaleziono benzynę w trzech furgonetkach, jednak nie było w nich materiałów wybuchowych.

Szef brytyjskiej Krajowej Policji Antyterrorystycznej Laurence Taylor oświadczył, że śledczy sprawdzają wiele kierunków w ramach złożonego dochodzenia. Jak powiedział, policja nadal uważa za bardzo prawdopodobny udział państwa irańskiego i ustala skalę tego możliwego udziału oraz cel spisku.

Irańscy urzędnicy wcześniej oświadczali, że bazy wykorzystywane do ataków na Iran będą uznawane za legalne cele. Jednocześnie ambasada Iranu w Londynie odrzuciła twierdzenia o udziale Teheranu w incydencie. Na początku tego miesiąca Siły Powietrzne USA wycofały wszystkie bombowce z RAF Fairford po incydencie związanym z bezpieczeństwem.

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