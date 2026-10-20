Brukselska organizacja praw człowieka Hind Rajab Foundation wezwała Departament Sprawiedliwości USA do aresztowania i pociągnięcia do odpowiedzialności izraelskiego dowódcy Seana Glassa, którego wiąże ze śmiercią pięcioletniej Hind Rajab w Strefie Gazy w 2024 roku. Jak podaje Anadolu Agency, fundacja twierdzi, że Glass przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Oświadczenie obrońców praw człowieka

Według Hind Rajab Foundation Glass dowodził kompanią Vampire Empire 52. batalionu pancernego 401. Brygady Pancernej. Organizacja oświadczyła, że jej śledztwo wskazuje na obecność jego oraz żołnierzy jego jednostki w bezpośrednim pobliżu samochodu Hind w chwili jej śmierci.

Fundacja oskarżyła Glassa o zbrodnie wojenne i ludobójstwo w świetle prawa USA oraz zasugerowała, że najprawdopodobniej wydał on rozkaz otwarcia ognia do samochodu. Natasha Brack, kierująca działem prawnym organizacji, oświadczyła, że dostępne dowody są znaczące, i wezwała amerykański urząd do natychmiastowego wszczęcia śledztwa. Demokratka Rashida Tlaib poparła ten apel w mediach społecznościowych. Departament Sprawiedliwości USA nie udzielił natychmiastowego komentarza w odpowiedzi na zapytanie agencji.

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Śmierć Hind Rajab

29 stycznia 2024 roku samochód, w którym znajdowały się Hind i jej krewni, znalazł się pod izraelskim ostrzałem. Dziewczynka, która pozostała wśród ciał członków swojej rodziny, zadzwoniła do Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca i prosiła o pomoc.

Dwaj ratownicy medyczni tej organizacji — Jusuf Zeino i Ahmed al-Madhoun — wyruszyli, by uratować dziecko, i również zginęli. Ich ciała, a także ciało Hind, odnaleziono 12 dni później. Londyńska grupa badawcza Forensic Architecture poinformowała, że do samochodu oddano 335 strzałów, i nie znalazła dowodów na wymianę ognia.

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