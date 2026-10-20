特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫已抵达挪威，将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及欧洲各国领导人举行会谈。 在奥斯陆之行后，这位美国官员计划访问俄罗斯，希望在那里会见总统弗拉基米尔·普京，并介绍与乌克兰及欧洲伙伴密切磋商后制定的方案。

贾里德·库什纳因患流感，将通过线上方式参与谈判。

Axios对此进行了报道。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基将于10月20日访问挪威首都奥斯陆，就俄罗斯对乌克兰的战争以及欧洲的安全局势举行会谈。此次会晤是当前外交努力的一部分，乌克兰、挪威和芬兰领导人将共同参与。

欧洲领导人正在考虑与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京进行直接谈判的可能性，并讨论了结束乌克兰战争的两个潜在方案。 其中一种方案是沿当前前线冻结军事行动，另一种则是将顿巴斯剩余地区移交给俄罗斯，以此换取乌克兰加入北约的机会。

美国总统唐纳德·特朗普指责弗拉基米尔·泽连斯基不愿结束战争。这位美国领导人表示，在他看来，乌克兰总统无论现在还是过去，都没有寻求结束战斗。

超过半数的乌克兰人——56%——认为战争不会在2027年下半年之前结束。与此同时，62%的受访者表示，他们准备在必要时坚持抗战到底。

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