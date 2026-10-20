W Paryżu francuscy prokuratorzy zwrócili się do sądu o wymierzenie europosłance Rimie Hassan kary 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz zakazanie jej pełnienia funkcji publicznych przez dwa lata. Sprawa dotyczy usuniętego wpisu w serwisie społecznościowym X, informuje Anadolu Agency, powołując się na FranceInfo.

Stanowisko oskarżenia

Prokuratura uważa, że publikacja Hassan zawierała usprawiedliwianie terroryzmu. Według oskarżenia wpis bagatelizował znaczenie ataku i wychwalał jednego z jego uczestników.

Prokuratorzy odrzucili również twierdzenie Hassan, że sprawa była motywowana politycznie. Nazwali domniemane przestępstwo oczywistym i zaprzeczyli, że postępowanie ma związek z jej poglądami politycznymi.

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Co wiadomo o wpisie

Sprawa dotyczy publikacji z 26 marca, która została później usunięta. Hassan zacytowała w niej Kozo Okamoto, członka Japońskiej Armii Czerwonej, który uczestniczył w ataku 30 maja 1972 roku na lotnisku Lod w pobliżu Tel Awiwu. Zginęło wówczas 26 osób, a dziesiątki innych zostały ranne.

Hassan, reprezentująca lewicową partię Francja Niepokorna, nazwała postępowanie próbą zastraszenia jej i zmuszenia opozycyjnej europosłanki do milczenia. Posiedzenia rozpoczęły się w Paryżu w poniedziałek i trwały we wtorek; obecnie nie ma jeszcze decyzji sądu.

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