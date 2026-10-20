В Париже французские прокуроры попросили суд назначить депутату Европейского парламента Риме Хассан 10 месяцев условного лишения свободы и на два года запретить занимать государственные должности. Дело рассматривается в связи с удалённым постом в социальной сети X, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на FranceInfo.

Позиция обвинения

Прокуратура считает, что публикация Хассан содержала оправдание терроризма. По утверждению обвинения, пост преуменьшал значение нападения и восхвалял одного из его участников.

Прокуроры также отвергли заявление Хассан о политической мотивированности дела. Они назвали предполагаемое правонарушение очевидным и опровергли, что производство связано с её политическими взглядами.

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Что известно о посте

Дело касается публикации от 26 марта, которую позднее удалили. В ней Хассан процитировала Кодзо Окамото, участника Японской Красной армии, который участвовал в нападении 30 мая 1972 года в аэропорту Лод недалеко от Тель-Авива. Тогда погибли 26 человек, ещё десятки получили ранения.

Хассан, представляющая левую партию «Непокорённая Франция», назвала производство попыткой запугать её и заставить замолчать оппозиционного депутата. Слушания начались в Париже в понедельник и продолжались во вторник; судебного решения пока нет.

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