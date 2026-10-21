W Wielkiej Brytanii rodziny zmarłych urzędników państwowych mogą stanąć w obliczu opodatkowania jednorazowych wypłat emerytalnych z powodu opóźnień w działaniu systemu Civil Service Pensions, zarządzanego przez firmę Capita. Zgodnie z przepisami brytyjskich organów podatkowych, jeśli urzędnik zmarł przed ukończeniem 75 lat, takie wypłaty są zwolnione z podatku tylko wtedy, gdy zostaną dokonane w ciągu dwóch lat od dnia, w którym system dowiedział się o śmierci.

Ponad 1 600 wniosków

Jak podaje The Guardian, ponad 1 600 rodzin zmarłych urzędników państwowych czeka ponad 100 dni na rozpatrzenie wniosków o świadczenia w razie śmierci uczestnika systemu. Niektórzy wnioskodawcy informowali, że z powodu opóźnień mają trudności z opłacaniem rachunków.

Przewodniczący Komisji Rachunków Publicznych Izby Gmin, konserwatywny poseł Geoffrey Clifton-Brown, powiedział, że z powodu problemów w działaniu systemu prawdopodobieństwo dokonania wypłat w ciągu dwóch lat jest niskie. Komisja wezwała do zmiany przepisów, aby krewni nie ponosili strat finansowych z powodu opóźnień administracyjnych.

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Skargi i rekompensaty

Biuro Rady Ministrów Wielkiej Brytanii, odpowiedzialne za system, oświadczyło, że nie może powstrzymać organów podatkowych przed opodatkowaniem spóźnionych wypłat. Jednocześnie poszkodowani mogą dochodzić rekompensaty za pośrednictwem Rzecznika Praw Emerytalnych. Według oceny rzecznika rozpatrywanie spraw może trwać około 18 miesięcy z powodu dużej liczby skarg.

W ubiegłym grudniu kontrakt na administrowanie systemem emerytalnym, obejmującym 1,7 mln uczestników, przekazano firmie Capita za 239 mln funtów. Biuro Rady Ministrów później przyznało, że poziom obsługi był nieakceptowalny, i poinformowało, że wstrzymuje niemal 10 mln funtów płatności dla firmy. Urząd oświadczył również, że istniejące mechanizmy składania skarg mogą zapewnić rekompensatę finansową w przypadku strat podatkowych spowodowanych opóźnieniami.

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