在英国，已故公务员的家属可能因由Capita公司管理的Civil Service Pensions计划出现延误，而面临一次性养老金款项被征税的情况。根据英国税务海关总署的规定，如果公务员在75岁前去世，此类款项只有在该计划得知死亡消息之日起两年内支付，才可免税。

超过1,600份申请

据《卫报》报道，超过1,600个已故公务员家庭等待处理死亡给付申请已超过100天。一些申请人表示，由于延误，他们难以支付账单。

英国下议院公共账目委员会主席、保守党议员杰弗里·克利夫顿-布朗表示，由于该计划运行存在问题，在两年期限内完成付款的可能性很低。该委员会呼吁修改立法，以避免亲属因行政延误蒙受经济损失。

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投诉与赔偿

负责该计划的英国政府内阁办公室表示，无法阻止税务海关总署对逾期付款征税。与此同时，受影响者可以通过养老金申诉专员寻求补偿。申诉专员估计，由于投诉数量庞大，案件审理可能需要约18个月。

去年12月，这项覆盖170万名成员的养老金计划管理合同以2.39亿英镑授予Capita。政府内阁办公室随后承认服务水平不可接受，并表示正扣留近1,000万英镑应支付给该公司的款项。该部门还表示，现有投诉机制可在因延误造成税务损失时提供经济赔偿。

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