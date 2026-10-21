Król Karol, królowa Kamila i następca tronu książę William odwiedzą w środę Aberfan w Południowej Walii w Wielkiej Brytanii, w 60. rocznicę katastrofy z 1966 roku, w której zginęły 144 osoby. Złożą wieńce w ogrodzie pamięci i spotkają się z osobami, które przeżyły, oraz rodzicami ofiar, informuje TimesLIVE.

Tragedia z 1966 roku

Po kilku dniach intensywnych opadów deszczu w 1966 roku w Aberfan zawaliło się hałdowisko odpadów węglowych, powodując osuwisko. Zasypało ono wiejską szkołę i pobliskie domy. Wśród 144 ofiar śmiertelnych było 116 dzieci, z których większość miała od siedmiu do dziesięciu lat.

Nieżyjąca królowa Elżbieta II przybyła do wioski osiem dni po tragedii i spotkała się z rodzicami zmarłych dzieci. Później jeszcze kilkakrotnie wracała do Aberfan. W 50. rocznicę katastrofy Elżbieta II wspominała, że dziewczynka wręczyła jej mały bukiet z napisem od ocalałych dzieci z Aberfan.

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Upamiętnienie

W centrum społeczności Aberfan przemówi Jeff Edwards, który przeżył osuwisko w wieku ośmiu lat. Przez lata dobrze znał Elżbietę II, która nazywała go chłopcem o jasnych włosach.

Król również wygłosi przemówienie. Następnie Karol, Kamila i William udadzą się do nowej szkoły wioski, gdzie odsłonią pamiątkową rzeźbę. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham w rocznicę tragedii oświadczył, że jego myśli są z mieszkańcami Aberfan.

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