英国国王查尔斯、王后卡米拉和王位继承人威廉王子将于周三访问英国南威尔士的阿伯凡，纪念造成144人死亡的1966年灾难60周年。他们将向纪念花园敬献花圈，并会见幸存者及遇难者父母，TimesLIVE报道。

1966年的悲剧

1966年，经历数日强降雨后，阿伯凡的一座煤矸石堆坍塌，引发山体滑坡。滑坡掩埋了村里的学校和附近房屋。144名遇难者中有116名儿童，其中大多数年龄在7岁至10岁之间。

已故女王伊丽莎白二世在悲剧发生八天后抵达该村，并会见了遇难儿童的父母。此后，她还多次重返阿伯凡。在灾难50周年之际，伊丽莎白二世回忆说，一名女孩送给她一小束花，上面写着阿伯凡幸存儿童的留言。

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纪念活动

杰夫·爱德华兹将在阿伯凡社区中心发表讲话。他在8岁时经历了这场滑坡并幸存下来。多年来，他与伊丽莎白二世很熟悉，后者称他为那个有着浅色头发的男孩。

国王也将发表讲话。随后，查尔斯、卡米拉和威廉将前往村里的新学校，在那里揭幕一座纪念雕塑。英国首相安迪·伯纳姆在悲剧周年纪念日表示，他的心与阿伯凡居民同在。

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