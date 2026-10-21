Король Чарльз, королева Камилла и наследник престола принц Уильям в среду посетят Аберфан в Южном Уэльсе, Великобритания, в 60-ю годовщину катастрофы 1966 года, в результате которой погибли 144 человека. Они возложат венки в мемориальном саду и встретятся с выжившими и родителями погибших, сообщает TimesLIVE.

Трагедия 1966 года

После нескольких дней сильных дождей в 1966 году в Аберфане обрушился отвал угольных отходов, что вызвало оползень. Он накрыл сельскую школу и близлежащие дома. Среди 144 погибших были 116 детей, большинству из которых было от семи до десяти лет.

Покойная королева Елизавета II приехала в деревню через восемь дней после трагедии и встретилась с родителями погибших детей. В дальнейшем она ещё несколько раз возвращалась в Аберфан. В 50-ю годовщину катастрофы Елизавета II вспоминала, что девочка подарила ей маленький букет с надписью от оставшихся в живых детей Аберфана.

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Почтение памяти

В общественном центре Аберфана выступит Джефф Эдвардс, переживший оползень в возрасте восьми лет. На протяжении многих лет он хорошо знал Елизавету II, которая называла его мальчиком со светлыми волосами.

Король также выступит с речью. После этого Чарльз, Камилла и Уильям отправятся в новую школу деревни, где откроют памятную скульптуру. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в годовщину трагедии заявил, что его мысли с жителями Аберфана.

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