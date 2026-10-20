В Кракове, Польша, Лукаш Гибала принял присягу и вступил в должность президента города. Торжественная сессия городского совета состоялась в зале заседаний краковского магистрата на площади Всех Святых, сообщает Interia.

Церемония в городском совете

Во время церемонии Гибала поклялся хранить верность закону и исполнять обязанности исключительно ради общественного блага и благополучия жителей города.

Символы власти — цепь и ключ от городских ворот — новому руководителю передал Станислав Крачик. Он временно исполнял обязанности президента Кракова по решению премьер-министра Польши Дональда Туска. Перед вручением знаков отличия Крачик сказал, что Гибала берется за трудную и сложную, но выполнимую работу.

На церемонии присутствовали парламентарии Иренеуш Рась, Моника Пёнтковская и Ежи Федорович, воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Кленчар, маршалок воеводства Лукаш Смулка, ректоры краковских университетов, а также бывшие президенты города Юзеф Лассота, Анджей Голась и Александер Мишальский.

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Бывший руководитель города Яцек Майхровский на церемонию не пришел. Как сообщило Radio Kraków, он находился за пределами Кракова и отметил, что его отсутствие не было политическим бойкотом.

Результаты выборов и обещания

Гибала победил во втором туре выборов, состоявшемся 11 октября. За него проголосовали 62,12% избирателей, тогда как его соперница Моника Пёнтковская получила 37,88% голосов. Явка составила 44,27%.

В мае Александер Мишальский был отозван с должности президента Кракова на референдуме. Во время избирательной кампании Гибала обещал провести внешний аудит города, изменить правила функционирования Зоны чистого транспорта и вернуть 20-минутный билет. Среди его задач также называют сокращение долга Кракова, который, по данным издания, составляет около 8 млрд злотых.

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