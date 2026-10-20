在波兰克拉科夫，卢卡什·吉巴瓦宣誓并就任市长。市议会庄严会议在诸圣广场克拉科夫市政厅的会议厅举行，Interia报道。

市议会举行仪式

在仪式上，吉巴瓦宣誓忠于法律，并仅为公共利益和城市居民的福祉履行职责。

权力象征——项链和城市大门钥匙——由斯坦尼斯瓦夫·克拉奇克交给了新任领导人。根据波兰总理唐纳德·图斯克的决定，他曾临时履行克拉科夫市长职责。在授予徽章之前，克拉奇克表示，吉巴瓦接手的是一项艰难且复杂、但可以完成的工作。

出席仪式的有议员伊雷内乌什·拉希、莫妮卡·皮翁特科夫斯卡和耶日·费多罗维奇，小波兰省省长克日什托夫·克伦恰尔、省议会议长卢卡什·斯穆尔卡、克拉科夫各大学校长，以及该市前市长约瑟夫·拉索塔、安杰伊·戈瓦希和亚历山大·米沙尔斯基。

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该市前领导人雅采克·马伊赫罗夫斯基没有出席仪式。据Radio Kraków报道，他当时在克拉科夫市外，并表示自己缺席并非政治抵制。

选举结果与承诺

吉巴瓦在10月11日举行的第二轮选举中获胜。他获得62.12%的选票，而其对手莫妮卡·皮翁特科夫斯卡获得37.88%的选票。投票率为44.27%。

5月，亚历山大·米沙尔斯基在一次公投中被罢免克拉科夫市长职务。竞选期间，吉巴瓦承诺对该市进行外部审计，改变清洁交通区的运行规则，并恢复20分钟车票。据该媒体称，他的任务还包括减少克拉科夫的债务，目前债务约为80亿兹罗提。

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