W Krakowie Łukasz Gibała złożył ślubowanie i objął urząd prezydenta miasta. Uroczysta sesja rady miasta odbyła się w sali posiedzeń krakowskiego magistratu przy placu Wszystkich Świętych, informuje Interia.

Ceremonia w radzie miasta

Podczas ceremonii Gibała ślubował dochować wierności prawu oraz wykonywać obowiązki wyłącznie dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta.

Symbole władzy — łańcuch i klucz do miejskich bram — nowemu włodarzowi przekazał Stanisław Kraczyk. Pełnił on tymczasowo obowiązki prezydenta Krakowa na mocy decyzji premiera Polski Donalda Tuska. Przed wręczeniem insygniów Kraczyk powiedział, że Gibała podejmuje się trudnej i skomplikowanej, ale wykonalnej pracy.

W ceremonii uczestniczyli parlamentarzyści Ireneusz Raś, Monika Piątkowska i Jerzy Fedorowicz, wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar, marszałek województwa Łukasz Smółka, rektorzy krakowskich uczelni, a także byli prezydenci miasta Józef Lassota, Andrzej Gołaś i Aleksander Miszalski.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Były włodarz miasta Jacek Majchrowski nie przyszedł na ceremonię. Jak podało Radio Kraków, przebywał poza Krakowem i zaznaczył, że jego nieobecność nie była politycznym bojkotem.

Wyniki wyborów i obietnice

Gibała wygrał drugą turę wyborów, która odbyła się 11 października. Oddano na niego 62,12% głosów, natomiast jego rywalka Monika Piątkowska otrzymała 37,88% głosów. Frekwencja wyniosła 44,27%.

W maju Aleksander Miszalski został odwołany ze stanowiska prezydenta Krakowa w referendum. W czasie kampanii wyborczej Gibała obiecywał przeprowadzić zewnętrzny audyt miasta, zmienić zasady funkcjonowania Strefy Czystego Transportu oraz przywrócić bilet 20-minutowy. Wśród jego zadań wymienia się także zmniejszenie zadłużenia Krakowa, które według publikacji wynosi około 8 mld złotych.

Czytaj nas na