Во время массовых беспорядков во Франции были разграблены магазины Louis Vuitton и Hermès в Марселе, а в Париже нападавшие повредили или ограбили ряд других торговых точек. Беспорядки и мародерство начались после протестов из-за недостаточного финансирования школ и стоимости жизни, сообщает Channel NewsAsia.

В субботу шесть человек в масках попытались протаранить дорожным барьером витрины бутика Louis Vuitton на Вандомской площади в Париже. Им не удалось попасть внутрь: сотрудник бренда заявил, что специальные окна выдержали удар. Неподалеку были разбиты витрины Ralph Lauren, а бутик Kenzo был разграблен. Магазин Dior на улице Руаяль избежал нападения после того, как персонал опустил защитные ролеты.

Разграбление магазинов

Среди других целей в Париже был бутик Burberry. В ювелирном магазине Graff на Вандомской площади разбили окна, а фасад бутика Dior на улице Сент-Оноре покрыли антиполицейскими надписями и граффити. На видео из социальных сетей также было видно, как не менее дюжины частных охранников создали периметр вокруг флагманского магазина Dior на авеню Монтень.

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По всей стране были разграблены магазины JD Sports, около 20 магазинов косметической сети Sephora и магазин Apple в Лилле. Автосалон Tesla в центре Парижа разрисовали надписями. Отделение банка Societe Generale закрыли, а его двери облили розовой краской.

Ущерб и противодействие перепродаже

По предварительным оценкам министра торговли Сержа Папена, из-за беспорядков пострадали не менее 3 000 предприятий по всей Франции. Правительство пообещало экстренную финансовую поддержку и помощь с трудоустройством для пострадавших компаний. Morningstar прогнозирует, что страховые выплаты после беспорядков составят от 1 млрд до 1,2 млрд евро — больше, чем 730 млн евро страховых потерь после беспорядков 2023 года.

Французские министры встретились с представителями Vinted, Amazon, eBay, Meta и TikTok, чтобы обсудить удаление подозрительных объявлений и установление продавцов украденных вещей. В Vinted заявили, что усилили мониторинг таких объявлений и сотрудничают с правоохранительными органами и властями Франции. В понедельник вечером ситуация во французских городах стала спокойнее, поскольку комендантские часы помогли сократить беспорядки.

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