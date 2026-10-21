Глава Миссии ООН по временной администрации в Косово Питер Дуе предупредил Совет Безопасности ООН о росте напряженности в Косово и регионе в течение последних шести месяцев. В то же время он заявил, что политический тупик в стране, по-видимому, удалось преодолеть, сообщает Anadolu Agency.

Выборы и формирование институтов

Дуе представил доклад генерального секретаря ООН, отметив, что отчетный период завершился 15 сентября, однако он также проинформировал членов Совета о последующих событиях. Он напомнил, что 7 июня в Косово прошли третьи выборы за 16 месяцев. По его словам, голосование было мирным и инклюзивным, однако после него усилились политическая неопределенность и жесткая риторика.

6 октября Юстина Широка-Пула была избрана президентом Косово. Дуе приветствовал ее избрание, назвав ее третьей женщиной на этом посту. Он также отметил, что формирование государственных институтов обнадеживает после длительного политического противостояния.

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Призыв к ответственности и диалогу

Глава UNMIK подчеркнул, что ответственность за нападения необходима для укрепления доверия. Он вновь призвал к полному сотрудничеству властей в Белграде и Приштине для привлечения к ответственности причастных к нападению в Баньске в 2023 году и атаке на водный канал Ибар-Лепенац в 2024 году.

Дуе также заявил о необходимости искренней приверженности обеих сторон диалогу между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС. Министр иностранных дел Косово Глаук Конюфца назвал страну одной из наиболее стабильных демократий Юго-Восточной Европы. Он также отверг утверждения, изложенные в докладах, заявив, что описанные в них случаи содержат дезинформацию и ошибочно трактуют применение норм права или нарушения общественного порядка как этнически мотивированные действия либо нарушения прав. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич подчеркнул важность учета UNMIK опыта людей, который не всегда в полной мере отражается в международных докладах.

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