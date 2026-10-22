В США судья-магистрат Анжолике Летт обязала президента Дональда Трампа до 11 декабря пройти допрос адвокатами BBC по делу о клевете. В случае невыполнения требования ему могут грозить санкции, вплоть до закрытия иска, сообщает The Hill со ссылкой на Associated Press.

Ходатайство о переносе допроса

Адвокаты Трампа в последние недели пытались отложить дачу им показаний. Они сообщили юридической команде BBC, что истец будет доступен для допроса на второй или третьей неделе января 2027 года.

Ранее допрос президента был назначен на 16 октября. Однако, по данным BBC, представители Трампа заявили, что он больше не может принять участие в допросе в этот день из-за других вопросов государственной важности.

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Иск на 10 млрд долларов

Трамп подал иск к BBC на 10 млрд долларов из-за монтажа документального фильма о его попытках отменить результаты президентских выборов в США 2020 года. В ленте показали выступление Трампа перед нападением на Капитолий 6 января 2021 года.

В то же время BBC не включила в эпизод слова Трампа с призывом идти к Капитолию «мирно и патриотично». Корпорация впоследствии извинилась за монтаж и отстранила от должностей нескольких высокопоставленных чиновников. BBC также заявила, что будет оспаривать иск.

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