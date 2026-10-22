Суд США зобов’язав президента Трампа свідчити у справі проти BBC — The Hill

У США суддя-магістратка Енджоліке Летт зобов’язала президента Дональда Трампа до 11 грудня пройти допит адвокатами BBC у справі про наклеп. У разі невиконання вимоги йому можуть загрожувати санкції, аж до закриття позову, повідомляє The Hill, яке посилається на Associated Press.

Клопотання про перенесення допиту

Адвокати Трампа в останні тижні намагалися відкласти його свідчення. Вони повідомили юридичній команді BBC, що позивач буде доступний для допиту у другий або третій тиждень січня 2027 року.

Раніше допит президента був запланований на 16 жовтня. Однак, за даними BBC, представники Трампа заявили, що він більше не може взяти участь у допиті цього дня через інші питання державної важливості.

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Позов на 10 млрд доларів

Трамп подав позов до BBC на 10 млрд доларів через монтаж документального фільму про його спроби скасувати результати президентських виборів у США 2020 року. У стрічці показали виступ Трампа перед нападом на Капітолій 6 січня 2021 року.

Водночас BBC не включила до епізоду слова Трампа із закликом іти до Капітолію «мирно й патріотично». Корпорація згодом перепросила за монтаж і усунула з посад кількох високопосадовців. BBC також заявила, що оскаржуватиме позов.

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