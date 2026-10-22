W USA sędzia magistracka Anjolique Lett nakazała prezydentowi Donaldowi Trumpowi, aby do 11 grudnia poddał się przesłuchaniu przez prawników BBC w sprawie o zniesławienie. W przypadku niewykonania tego nakazu mogą mu grozić sankcje, aż do oddalenia pozwu, informuje The Hill, powołując się na Associated Press.

Wniosek o przełożenie przesłuchania

Prawnicy Trumpa w ostatnich tygodniach próbowali odroczyć jego zeznania. Poinformowali zespół prawny BBC, że powód będzie dostępny do przesłuchania w drugim lub trzecim tygodniu stycznia 2027 roku.

Wcześniej przesłuchanie prezydenta zaplanowano na 16 października. Jednak, według BBC, przedstawiciele Trumpa oświadczyli, że nie może on już wziąć udziału w przesłuchaniu tego dnia z powodu innych spraw o znaczeniu państwowym.

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Pozew na 10 mld dolarów

Trump złożył przeciwko BBC pozew na 10 mld dolarów w związku z montażem filmu dokumentalnego o jego próbach unieważnienia wyników wyborów prezydenckich w USA w 2020 roku. W filmie pokazano przemówienie Trumpa przed atakiem na Kapitol 6 stycznia 2021 roku.

Jednocześnie BBC nie uwzględniła w odcinku słów Trumpa wzywających do pójścia na Kapitol „pokojowo i patriotycznie”. Korporacja później przeprosiła za montaż i odsunęła od stanowisk kilku wysokich rangą urzędników. BBC oświadczyła również, że będzie kwestionować pozew.

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