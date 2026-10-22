Совладелец Axel Springer предложил выкупить европейское подразделение TikTok — Financial Times
Совладелец немецкого медиахолдинга Axel Springer Матиас Депфнер выступил с инициативой отделения европейского подразделения сети TikTok от китайской компании ByteDance с привлечением собственных инвестиций.
Депфнер, который в начале года приобрел британское издание The Daily Telegraph за 575 млн фунтов стерлингов, озвучил это предложение во время обеда в берлинской штаб-квартире с послом США во Франции Чарльзом Кушнером — отцом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
Он предложил реализовать в Европе американскую модель создания совместного предприятия с демократическими акционерами для контроля над данными и алгоритмами, назвав платформу опасным инструментом для распространения экстремистского контента. Впрочем, Еврокомиссия отнеслась к этой идее сдержанно, а в компании ByteDance назвали предложение выдумкой.
Источник: Financial Times.
Ранее китайская компания ByteDance, владеющая популярной социальной сетью TikTok, подписала соглашение о продаже своего американского подразделения в пользу совместного предприятия, контроль над которым будут осуществлять инвесторы из США.
TikTok и его материнская компания ByteDance достигли соглашения с Министерством юстиции США на сумму 400 млн долларов по делу о защите конфиденциальности детей в интернете. Соглашение призвано урегулировать обвинения в нарушении федерального закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).