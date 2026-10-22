Совладелец Axel Springer предложил выкупить европейское подразделение TikTok — Financial Times

Совладелец немецкого медиахолдинга Axel Springer Матиас Депфнер выступил с инициативой отделения европейского подразделения сети TikTok от китайской компании ByteDance с привлечением собственных инвестиций.

Депфнер, который в начале года приобрел британское издание The Daily Telegraph за 575 млн фунтов стерлингов, озвучил это предложение во время обеда в берлинской штаб-квартире с послом США во Франции Чарльзом Кушнером — отцом зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Он предложил реализовать в Европе американскую модель создания совместного предприятия с демократическими акционерами для контроля над данными и алгоритмами, назвав платформу опасным инструментом для распространения экстремистского контента. Впрочем, Еврокомиссия отнеслась к этой идее сдержанно, а в компании ByteDance назвали предложение выдумкой.

Источник: Financial Times.

Ранее китайская компания ByteDance, владеющая популярной социальной сетью TikTok, подписала соглашение о продаже своего американского подразделения в пользу совместного предприятия, контроль над которым будут осуществлять инвесторы из США.

TikTok и его материнская компания ByteDance достигли соглашения с Министерством юстиции США на сумму 400 млн долларов по делу о защите конфиденциальности детей в интернете. Соглашение призвано урегулировать обвинения в нарушении федерального закона о защите конфиденциальности детей в интернете (COPPA).

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