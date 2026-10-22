Сейм Польши одобрил повышение сбора на сладкие напитки — RMF24

Сейм Польши принял поправки к закону об общественном здравоохранении, предусматривающие повышение так называемого сбора на сладкие напитки. За закон проголосовали 233 депутата, против выступили 76, еще 128 воздержались. Документ передадут на рассмотрение Сената, а новые ставки должны вступить в силу 1 января 2027 года, сообщает RMF24.

Перед голосованием Сейм отклонил предложение партии «Конфедерация» полностью отклонить законопроект. Изменения касаются напитков с сахаром, подсластителями, кофеином или таурином, а также концентратов.

Новые ставки для напитков

Фиксированная часть сбора для напитков, содержащих до 5 граммов сахара на 100 миллилитров или подсластители, вырастет с 50 до 70 грошей за литр. Плата за каждый грамм сахара сверх 5 граммов на 100 миллилитров должна увеличиться вдвое — с 5 до 10 грошей.

Максимальный размер сбора за литр напитка повысят с 1,20 до 1,80 злотого. Больше всего изменится ставка для напитков с кофеином или таурином, в частности энергетиков: она вырастет в десять раз — с 10 грошей до 1 злотого за литр.

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Сиропы и концентраты

Новые правила также распространят на сильно подслащенные фруктовые сиропы со следовым содержанием сока, которые продаются как пищевые добавки. Исключение предусмотрено для продуктов в упаковках объемом до 200 миллилитров, в том числе некоторых сиропов для поддержки иммунитета или от кашля.

Сбором будут облагаться напитки, содержащие не менее 20% сока и до 5 граммов сахара на 100 миллилитров, если в них добавлены подсластители, кофеин или таурин. Для всех жидких, полужидких и твердых концентратов установят единую ставку — 3 злотых за литр или килограмм. Авторы проекта заявляют, что повышение должно сократить потребление сладких и энергетических напитков и противодействовать ожирению и диабету.

В декабре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на аналогичный закон. Тогда он объяснял это предвыборным обещанием не подписывать нормы, повышающие налоги. Заветированный документ также предусматривал увеличение налога на выигрыши в конкурсах, играх, ставках и стимулирующих продажах с 10% до 15%.

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