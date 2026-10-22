波兰众议院批准上调含糖饮料费——RMF24

波兰众议院通过了《公共卫生法》修正案，其中规定上调所谓的含糖饮料费。233名议员投票支持该法案，76人反对，另有128人弃权。该文件将提交参议院审议，新税率预计将于2027年1月1日生效，RMF24报道。

投票前，众议院否决了“联盟”党提出的全面否决该法案的提议。这些变动涉及含糖、甜味剂、咖啡因或牛磺酸的饮料，以及浓缩物。

饮料的新税率

对于每100毫升含糖不超过5克或含甜味剂的饮料，固定部分的费用将从每升50格罗希提高至70格罗希。每100毫升糖含量超过5克的部分，每增加1克糖的收费将翻倍，从5格罗希增至10格罗希。

每升饮料的最高收费将从1.20兹罗提提高至1.80兹罗提。含咖啡因或牛磺酸的饮料，特别是能量饮料，其税率变化最大：将提高十倍，从每升10格罗希增至1兹罗提。

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糖浆和浓缩物

新规定还将适用于果汁含量微量、作为膳食补充剂销售的高甜度水果糖浆。容量不超过200毫升的产品可获豁免，其中包括一些用于支持免疫力或止咳的糖浆。

若饮料含有至少20%的果汁、每100毫升糖含量不超过5克，但添加了甜味剂、咖啡因或牛磺酸，也将被征收该费用。所有液体、半液体和固体浓缩物将实行统一税率，即每升或每公斤3兹罗提。该项目的作者表示，上调费用应减少含糖饮料和能量饮料的消费，并对抗肥胖和糖尿病。

2025年12月，波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基否决了一项类似法律。当时他解释说，这是因为其竞选承诺是不签署提高税收的规定。被否决的文件还规定，将竞赛、游戏、博彩和促销销售中奖所得税从10%提高至15%。

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