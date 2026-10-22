Sejm Polski uchwalił nowelizację ustawy o zdrowiu publicznym, która przewiduje podwyżkę tak zwanej opłaty od słodzonych napojów. Za ustawą zagłosowało 233 posłów, przeciw było 76, a 128 wstrzymało się od głosu. Dokument zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Senat, a nowe stawki mają wejść w życie 1 stycznia 2027 roku, informuje RMF24.

Przed głosowaniem Sejm odrzucił propozycję partii Konfederacja, aby odrzucić projekt ustawy w całości. Zmiany dotyczą napojów zawierających cukier, substancje słodzące, kofeinę lub taurynę, a także koncentratów.

Nowe stawki dla napojów

Stała część opłaty dla napojów zawierających do 5 gramów cukru na 100 mililitrów lub substancje słodzące wzrośnie z 50 do 70 groszy za litr. Opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów na 100 mililitrów ma wzrosnąć dwukrotnie — z 5 do 10 groszy.

Maksymalna wysokość opłaty za litr napoju wzrośnie z 1,20 do 1,80 złotego. Najbardziej zmieni się stawka dla napojów zawierających kofeinę lub taurynę, w tym energetyków: wzrośnie dziesięciokrotnie — z 10 groszy do 1 złotego za litr.

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Syropy i koncentraty

Nowe zasady obejmą również mocno słodzone syropy owocowe ze śladową zawartością soku, sprzedawane jako suplementy diety. Wyjątek przewidziano dla produktów w opakowaniach do 200 mililitrów, w tym niektórych syropów wspierających odporność lub na kaszel.

Opłatą zostaną objęte napoje zawierające co najmniej 20% soku i do 5 gramów cukru na 100 mililitrów, jeśli dodano do nich substancje słodzące, kofeinę lub taurynę. Dla wszystkich koncentratów płynnych, półpłynnych i stałych zostanie ustalona jednolita stawka — 3 złote za litr lub kilogram. Autorzy projektu oświadczają, że podwyżka ma zmniejszyć spożycie słodzonych i energetycznych napojów oraz przeciwdziałać otyłości i cukrzycy.

W grudniu 2025 roku prezydent Polski Karol Nawrocki zawetował podobną ustawę. Wówczas wyjaśniał to przedwyborczą obietnicą, że nie będzie podpisywał przepisów podnoszących podatki. Zawetowany dokument przewidywał również podwyższenie podatku od wygranych w konkursach, grach, zakładach i sprzedaży premiowej z 10% do 15%.

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