Депутаты польской партии «Право и справедливость» (PiS) предложили внести в Уголовный кодекс новое преступление — дорожное убийство. За него предлагается установить наказание от восьми до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщает Interia.

Какие случаи охватывает законопроект

Инициатива PiS касается случаев, когда водитель грубо превысил разрешённую скорость как минимум на 100 км/ч, что привело к гибели участников дорожного движения. По словам депутата Марцина Вархола, действующая статья 178d Уголовного кодекса предусматривает до пяти лет лишения свободы за так называемую дерзкую езду, однако авторы законопроекта считают такое наказание недостаточным, если в результате действий водителя гибнут люди.

Вархол заявил, что доказать умысел на убийство — прямой или косвенный — в таких делах практически невозможно. По его мнению, новая норма должна дополнить уже существующие положения об опасном вождении. Он уточнил, что предлагаемое правило должно действовать независимо от того, произошло ли нарушение в населённом пункте или за его пределами.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Призыв к рассмотрению в Сейме

Депутат Михал Вуйцик призвал маршала Сейма Влодзимежа Чажастого безотлагательно начать работу над законопроектом. Он заявил, что PiS открыта к сотрудничеству с другими политическими силами и не хочет политизировать этот вопрос.

Презентация проекта состоялась на следующий день после приговора по делу о смертельном ДТП на автомагистрали A1. Себастиан М. был приговорён к восьми годам лишения свободы после аварии, в которой погибла семья из трёх человек. По сообщению Interia, после отбытия трёх четвертей срока он сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.

Читай нас в