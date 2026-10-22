Posłowie polskiej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) zaproponowali wprowadzenie do Kodeksu karnego nowego przestępstwa — zabójstwa drogowego. Proponują ustanowienie za nie kary od ośmiu do 25 lat pozbawienia wolności. Informuje o tym Interia.

Jakie przypadki obejmuje projekt

Inicjatywa PiS dotyczy przypadków, w których kierowca rażąco przekroczył dozwoloną prędkość o co najmniej 100 km/h, a doprowadziło to do śmierci uczestników ruchu drogowego. Według posła Marcina Warchoła obowiązujący art. 178d Kodeksu karnego przewiduje do pięciu lat więzienia za tak zwaną brawurową jazdę, jednak autorzy projektu uważają taką karę za niewystarczającą, jeśli w wyniku działań kierowcy giną ludzie.

Warchoł stwierdził, że udowodnienie zamiaru zabójstwa — bezpośredniego lub ewentualnego — w takich sprawach jest praktycznie niemożliwe. Jego zdaniem nowy przepis powinien uzupełnić już istniejące regulacje dotyczące niebezpiecznej jazdy. Doprecyzował, że proponowana zasada ma obowiązywać niezależnie od tego, czy naruszenie nastąpiło w obszarze zabudowanym, czy poza nim.

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Apel o rozpatrzenie w Sejmie

Poseł Michał Wójcik wezwał marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego do niezwłocznego rozpoczęcia prac nad projektem ustawy. Oświadczył, że PiS jest otwarte na współpracę z innymi siłami politycznymi i nie chce upolityczniać tej kwestii.

Prezentacja projektu odbyła się dzień po wyroku w sprawie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Sebastian M. został skazany na osiem lat pozbawienia wolności po wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Jak podaje Interia, po odbyciu trzech czwartych kary będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

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