波兰法律与公正党（PiS）议员提议在《刑法典》中增设一项新罪名——道路杀人罪。提案建议对此处以八年至25年监禁。Interia报道。

法案涵盖哪些情况

PiS的倡议涉及司机严重超出限速至少100公里/小时，并由此导致道路交通参与者死亡的情况。议员马尔钦·瓦尔霍乌表示，现行《刑法典》第178d条对所谓鲁莽驾驶规定最高五年监禁，但法案作者认为，如果因司机行为导致人员死亡，这样的处罚并不充分。

瓦尔霍乌表示，在此类案件中，证明存在直接或间接的杀人故意几乎不可能。在他看来，新规定应补充现有关于危险驾驶的条款。他澄清说，无论违规行为发生在建成区内还是区外，拟议规则都应适用。

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呼吁在众议院审议

议员米哈乌·武伊齐克呼吁众议院议长弗沃济梅日·恰扎斯特雷立即启动对该法案的审议工作。他表示，PiS愿意与其他政治力量合作，并不希望将这一问题政治化。

该项目的发布会在A1高速公路致命交通事故案件判决后的第二天举行。塞巴斯蒂安·M.因一起造成一家三口死亡的事故被判处八年监禁。据Interia报道，在服刑期满四分之三后，他将可以申请假释。

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