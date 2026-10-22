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Співвласник німецького медіахолдингу Axel Springer Матіас Депфнер висунув ініціативу щодо відокремлення європейського підрозділу мережі TikTok від китайської компанії ByteDance із залученням власних інвестицій.

Депфнер, який на початку року придбав британське видання The Daily Telegraph за 575 млн фунтів стерлінгів, озвучив цю пропозицію під час ланчу в берлінській штаб-квартирі з послом США у Франції Чарльзом Кушнером — батьком зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Він запропонував реалізувати в Європі американську модель створення спільного підприємства з демократичними акціонерами для контролю над даними й алгоритмами, назвавши платформу небезпечним інструментом для поширення екстремістського контенту. Утім, Єврокомісія сприйняла цю ідею стримано, а в компанії ByteDance назвали пропозицію вигадкою.

Джерело: Financial Times.

Раніше китайська компанія ByteDance, яка володіє популярною соцмережею TikTok, підписала угоду щодо продажу свого американського підрозділу на користь спільного підприємства, контроль над яким будуть здійснювати інвестори зі США.

TikTok і його материнська компанія ByteDance досягли угоди з Міністерством юстиції США на 400 млн доларів у справі про захист приватності дітей в інтернеті. Домовленість має врегулювати звинувачення у порушенні федерального Закону про захист конфіденційності дітей в інтернеті (COPPA).

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