По данным The Guardian, министр обороны США Пит Хегсет, предположительно, подписал меморандум, разрешающий Министерству внутренней безопасности США испытать систему Active Denial для возможных операций на южной границе страны с Мексикой. CNN, которая первой получила документ, сообщила, что Пентагон передаст систему ведомству на семь месяцев, начиная с сентября.

После завершения этого срока Министерство внутренней безопасности сможет запросить дальнейшее использование системы. В то же время конкретные планы ведомства относительно ее применения неизвестны. Представитель Таможенной и пограничной службы США заявил, что служба постоянно оценивает новые технологии, в частности те, которые могут спасать жизни и одновременно повышать эффективность национальной безопасности.

Как работает Active Denial

Active Denial — военная система нелетального действия, которую СМИ называют «тепловым лучом». Она создает невидимый луч частотой 95 гигагерц, который проникает в кожу примерно на 1/64 дюйма и вызывает ощущение жжения. В исследовании Национального университета обороны США 2009 года отмечалось, что такое воздействие вызывает интенсивное ощущение тепла и рефлекторную реакцию; в частности, человек может пригнуться или побежать.

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Представители Пентагона сравнивали это ощущение с волной жара после открытия горячей духовки. По информации CNN, оно является временным и длится от 10 до 15 минут. Система использует миллиметровые волны, а не инфракрасное излучение.

Ответственность за использование

Согласно меморандуму, Министерство внутренней безопасности будет нести полную ответственность за применение Active Denial, а также за разработку тактики, методов и процедур ее использования. Персоналу Министерства обороны США не разрешается управлять системой.

Американские военные ранее доставляли Active Denial в Афганистан, но быстро вернули ее в США, так и не применив. Пограничная служба США также рассматривала возможность использования системы в районах с большим количеством незаконных пересечений границы или для рассредоточения толпы, однако ее не развертывали. В 2012 году Корпус морской пехоты США заявлял, что система соответствует международно-правовым обязательствам Соединенных Штатов.

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