Według The Guardian sekretarz obrony USA Pete Hegseth miał podpisać memorandum zezwalające Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA na testowanie systemu Active Denial pod kątem możliwych operacji na południowej granicy kraju z Meksykiem. CNN, które jako pierwsze uzyskało dokument, poinformowało, że Pentagon przekaże system resortowi na siedem miesięcy, począwszy od września.

Po zakończeniu tego okresu Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie mógł zwrócić się o dalsze użycie systemu. Jednocześnie konkretne plany resortu dotyczące jego zastosowania są nieznane. Rzecznik amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic oświadczył, że służba stale ocenia nowe technologie, w tym te, które mogą ratować życie i jednocześnie zwiększać skuteczność bezpieczeństwa narodowego.

Jak działa Active Denial

Active Denial to wojskowy system nieśmiercionośny, który media nazywają „promieniem cieplnym”. Wytwarza niewidzialną wiązkę o częstotliwości 95 gigaherców, która przenika przez skórę na głębokość około 1/64 cala i wywołuje uczucie pieczenia. W badaniu Narodowego Uniwersytetu Obrony USA z 2009 roku wskazano, że takie oddziaływanie powoduje intensywne uczucie ciepła i reakcję odruchową; w szczególności człowiek może się schylić lub zacząć biec.

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Urzędnicy Pentagonu porównywali to odczucie do fali gorąca po otwarciu rozgrzanego piekarnika. Według CNN jest ono tymczasowe i trwa od 10 do 15 minut. System wykorzystuje fale milimetrowe, a nie promieniowanie podczerwone.

Odpowiedzialność za użycie

Zgodnie z memorandum Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stosowanie Active Denial, a także za opracowanie taktyk, metod i procedur jego wykorzystania. Personelowi Departamentu Obrony USA nie wolno obsługiwać systemu.

Amerykańskie wojsko wcześniej dostarczyło Active Denial do Afganistanu, ale szybko odesłało go z powrotem do USA, nie używając go. Amerykańska Straż Graniczna rozważała również użycie systemu na obszarach z dużą liczbą nielegalnych przekroczeń granicy lub do rozpraszania tłumu, jednak nie został on rozmieszczony. W 2012 roku Korpus Piechoty Morskiej USA oświadczył, że system jest zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi Stanów Zjednoczonych.

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