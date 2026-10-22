Według CNN Hegseth zatwierdził przekazanie systemu Active Denial DHS — The Guardian
Według The Guardian sekretarz obrony USA Pete Hegseth miał podpisać memorandum zezwalające Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA na testowanie systemu Active Denial pod kątem możliwych operacji na południowej granicy kraju z Meksykiem. CNN, które jako pierwsze uzyskało dokument, poinformowało, że Pentagon przekaże system resortowi na siedem miesięcy, począwszy od września.
Po zakończeniu tego okresu Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie mógł zwrócić się o dalsze użycie systemu. Jednocześnie konkretne plany resortu dotyczące jego zastosowania są nieznane. Rzecznik amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic oświadczył, że służba stale ocenia nowe technologie, w tym te, które mogą ratować życie i jednocześnie zwiększać skuteczność bezpieczeństwa narodowego.
Jak działa Active Denial
Active Denial to wojskowy system nieśmiercionośny, który media nazywają „promieniem cieplnym”. Wytwarza niewidzialną wiązkę o częstotliwości 95 gigaherców, która przenika przez skórę na głębokość około 1/64 cala i wywołuje uczucie pieczenia. W badaniu Narodowego Uniwersytetu Obrony USA z 2009 roku wskazano, że takie oddziaływanie powoduje intensywne uczucie ciepła i reakcję odruchową; w szczególności człowiek może się schylić lub zacząć biec.
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Urzędnicy Pentagonu porównywali to odczucie do fali gorąca po otwarciu rozgrzanego piekarnika. Według CNN jest ono tymczasowe i trwa od 10 do 15 minut. System wykorzystuje fale milimetrowe, a nie promieniowanie podczerwone.
Odpowiedzialność za użycie
Zgodnie z memorandum Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie ponosił pełną odpowiedzialność za stosowanie Active Denial, a także za opracowanie taktyk, metod i procedur jego wykorzystania. Personelowi Departamentu Obrony USA nie wolno obsługiwać systemu.
Amerykańskie wojsko wcześniej dostarczyło Active Denial do Afganistanu, ale szybko odesłało go z powrotem do USA, nie używając go. Amerykańska Straż Graniczna rozważała również użycie systemu na obszarach z dużą liczbą nielegalnych przekroczeń granicy lub do rozpraszania tłumu, jednak nie został on rozmieszczony. W 2012 roku Korpus Piechoty Morskiej USA oświadczył, że system jest zgodny z międzynarodowymi zobowiązaniami prawnymi Stanów Zjednoczonych.