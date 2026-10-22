据《卫报》报道，美国国防部长皮特·赫格塞思据称签署了一份备忘录，允许美国国土安全部测试主动拒止系统，用于该国与墨西哥接壤的南部边境可能开展的行动。最先获得该文件的CNN报道称，五角大楼将从9月起把该系统移交给该部门使用七个月。

这一期限结束后，国土安全部可以请求继续使用该系统。同时，该部门有关其使用的具体计划尚不清楚。美国海关和边境保护局的一名发言人表示，该机构持续评估新技术，包括那些既能挽救生命，又能提高国家安全效能的技术。

主动拒止系统如何运作

主动拒止系统是一种军用非致命系统，媒体称其为“热射线”。它产生一道频率为95吉赫兹的不可见光束，可穿透皮肤约1/64英寸，并引起灼烧感。美国国防大学2009年的一项研究指出，这种照射会引发强烈的热感和反射性反应；尤其是，人可能会弯腰躲避或跑开。

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五角大楼官员将这种感觉比作打开炽热烤箱后袭来的热浪。CNN称，这种感觉是暂时的，持续10至15分钟。该系统使用的是毫米波，而非红外辐射。

使用责任

根据该备忘录，国土安全部将对使用主动拒止系统，以及制定其使用战术、方法和程序承担全部责任。美国国防部人员不得操作该系统。

美军此前曾将主动拒止系统运往阿富汗，但很快将其运回美国，始终未予使用。美国边境巡逻队也曾考虑在人们非法越境数量较多的地区使用该系统，或用其驱散人群，但该系统并未部署。2012年，美国海军陆战队表示，该系统符合美国的国际法义务。

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