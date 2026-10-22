За даними CNN, Гегсет схвалив передачу системи Active Denial DHS — The Guardian

За даними The Guardian, міністр оборони США Піт Гегсет нібито підписав меморандум, що дозволяє Міністерству внутрішньої безпеки США випробувати систему Active Denial для можливих операцій на південному кордоні країни з Мексикою. CNN, яка першою отримала документ, повідомила, що Пентагон передасть систему відомству на сім місяців, починаючи з вересня.

Після завершення цього строку Міністерство внутрішньої безпеки зможе попросити про подальше використання системи. Водночас конкретні плани відомства щодо її застосування невідомі. Речник Митної та прикордонної служби США заявив, що служба постійно оцінює нові технології, зокрема ті, які можуть рятувати життя та водночас підвищувати ефективність національної безпеки.

Як працює Active Denial

Active Denial — військова система нелетальної дії, яку в медіа називають «тепловим променем». Вона створює невидимий промінь частотою 95 гігагерців, що проникає в шкіру приблизно на 1/64 дюйма та спричиняє відчуття печіння. У дослідженні Національного університету оборони США 2009 року зазначалося, що такий вплив викликає інтенсивне відчуття тепла й рефлекторну реакцію, зокрема людина може пригнутися або побігти.

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Посадовці Пентагону порівнювали це відчуття з хвилею жару після відкриття гарячої духовки. За інформацією CNN, воно є тимчасовим і триває від 10 до 15 хвилин. Система використовує міліметрові хвилі, а не інфрачервоне випромінювання.

Відповідальність за використання

Згідно з меморандумом, Міністерство внутрішньої безпеки нестиме повну відповідальність за застосування Active Denial, а також розроблення тактики, методів і процедур її використання. Персоналу Міністерства оборони США не дозволено керувати системою.

Американські військові раніше доправляли Active Denial до Афганістану, але швидко повернули її до США, так і не застосувавши. Прикордонна служба США також розглядала можливість використання системи в районах із великою кількістю незаконних перетинів кордону або для розосередження натовпу, однак її не розгортали. У 2012 році Корпус морської піхоти США заявляв, що система відповідає міжнародно-правовим зобов’язанням Сполучених Штатів.

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