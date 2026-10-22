В парламенте Албании в четверг произошли столкновения между депутатами во время запланированного голосования. Представители оппозиции собрались у трибуны и потребовали прервать заседание из-за протестов, которые уже неделю продолжаются в столице страны Тиране.

Как сообщает Interia, оппозиционные депутаты демонстрировали фотографии лица и травм одного из протестующих, которые, по их словам, были нанесены сотрудниками правоохранительных органов. В сторону председательствующего на заседании бросали документы и воду, после чего началась потасовка с другими парламентариями.

Позиция оппозиции и власти

Лидер оппозиции и председатель Демократической партии Сали Бериша заявил, что его однопартийцы решили представлять требования участников студенческих протестов. Он также сказал, что парламент не может продолжать работу, поскольку, по его мнению, не обладает легитимностью.

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Депутат правящей Социалистической партии Пирро Венгу написал в социальных сетях, что оппозиция пытается использовать общественные волнения для возвращения к власти. У здания парламента собрались несколько сотен демонстрантов, однако инцидентов там не зафиксировали.

Протесты в Тиране

С прошлой недели студенты выходят на улицы, требуя большей поддержки образования и отставки премьер-министра Эди Рамы. Протестующие неоднократно вступали в столкновения с полицией и атаковали правительственные здания. По данным издания, в результате этих событий пострадали более 300 человек, в том числе многие сотрудники правоохранительных органов, а десятки участников протестов были задержаны.

Антиправительственные выступления начались из-за спорного проекта строительства курорта, связанного с семьей президента США Дональда Трампа. Позднее они переросли в более широкие протесты против коррупции и требования отставки главы правительства. Участники акций дистанцируются от политических партий и обвиняют в коррупции как Раму, так и Беришу. Студенческое движение анонсировало общенациональную демонстрацию на субботу.

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