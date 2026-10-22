Starcia między posłami w parlamencie Albanii — Interia

W parlamencie Albanii w czwartek doszło do starć między posłami podczas zaplanowanego głosowania. Przedstawiciele opozycji zgromadzili się przy mównicy i zażądali przerwania posiedzenia z powodu protestów, które od tygodnia trwają w stolicy kraju, Tiranie.

Jak informuje Interia, opozycyjni posłowie pokazywali zdjęcia twarzy i obrażeń jednego z protestujących, które, jak twierdzili, zostały mu zadane przez funkcjonariuszy organów ścigania. W stronę osoby prowadzącej posiedzenie rzucano dokumenty i wodę, po czym doszło do przepychanek z innymi parlamentarzystami.

Stanowisko opozycji i władz

Lider opozycji i przewodniczący Partii Demokratycznej Sali Berisha oświadczył, że jego partyjni koledzy postanowili reprezentować postulaty uczestników studenckich protestów. Powiedział również, że parlament nie może kontynuować pracy, ponieważ jego zdaniem nie ma legitymacji.

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Poseł rządzącej Partii Socjalistycznej Pirro Vengu napisał w mediach społecznościowych, że opozycja próbuje wykorzystać niepokoje społeczne do powrotu do władzy. Przed budynkiem parlamentu zgromadziło się kilkuset demonstrantów, jednak nie odnotowano tam żadnych incydentów.

Protesty w Tiranie

Od ubiegłego tygodnia studenci wychodzą na ulice, domagając się większego wsparcia dla edukacji oraz dymisji premiera Ediego Ramy. Protestujący wielokrotnie wdawali się w starcia z policją i atakowali budynki rządowe. Według portalu w wyniku tych wydarzeń ucierpiało ponad 300 osób, w tym wielu funkcjonariuszy organów ścigania, a dziesiątki uczestników protestów zatrzymano.

Antyrządowe wystąpienia rozpoczęły się z powodu kontrowersyjnego projektu budowy kurortu powiązanego z rodziną prezydenta USA Donalda Trumpa. Później przerodziły się w szersze protesty przeciwko korupcji i żądania dymisji szefa rządu. Uczestnicy akcji dystansują się od partii politycznych i oskarżają o korupcję zarówno Ramę, jak i Berishę. Ruch studencki zapowiedział ogólnokrajową demonstrację na sobotę.

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