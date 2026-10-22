У парламенті Албанії сталися сутички між депутатами — Interia

У парламенті Албанії в четвер сталися сутички між депутатами під час запланованого голосування. Представники опозиції зібралися біля трибуни та вимагали перервати засідання через протести, які вже тиждень тривають у столиці країни Тирані.

Як повідомляє Interia, опозиційні депутати показували фотографії обличчя й травм одного з протестувальників, які, за їхніми словами, були завдані правоохоронцями. У бік головуючого на засіданні кидали документи та воду, після чого почалася штовханина з іншими парламентарями.

Позиція опозиції та влади

Лідер опозиції та голова Демократичної партії Салі Беріша заявив, що його однопартійці вирішили представляти вимоги учасників студентських протестів. Він також сказав, що парламент не може продовжувати роботу, оскільки, на його думку, не має легітимності.

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Депутат правлячої Соціалістичної партії Пірро Венгу написав у соціальних мережах, що опозиція намагається використати суспільні заворушення для повернення до влади. Біля будівлі парламенту зібралися кількасот демонстрантів, однак інцидентів там не зафіксували.

Протести в Тирані

Студенти з минулого тижня виходять на вулиці, вимагаючи більшої підтримки освіти та відставки прем'єр-міністра Еді Рами. Протестувальники неодноразово вступали у зіткнення з поліцією та атакували урядові будівлі. За даними видання, унаслідок цих подій постраждали понад 300 людей, зокрема багато правоохоронців, а десятки учасників протестів затримали.

Антиурядові виступи почалися через суперечливий проєкт будівництва курорту, пов'язаний із родиною президента США Дональда Трампа. Згодом вони переросли у ширші протести проти корупції та вимоги відставки глави уряду. Учасники акцій дистанціюються від політичних партій і звинувачують у корупції як Раму, так і Берішу. Студентський рух анонсував загальнонаціональну демонстрацію на суботу.

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