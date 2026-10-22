阿尔巴尼亚议会发生议员冲突——Interia

周四，阿尔巴尼亚议会在一次预定投票期间发生议员之间的冲突。反对派代表聚集在讲台附近，要求中断会议，原因是该国首都地拉那已持续一周的抗议活动。

据Interia报道，反对派议员展示了一名抗议者面部及伤势的照片，他们称这些伤害由执法人员造成。有人向主持会议者投掷文件和水，随后与其他议员发生推搡。

反对派和当局的立场

反对派领导人、民主党主席萨利·贝里沙表示，他的党内同僚决定代表参加学生抗议活动者的诉求。他还称，议会不能继续工作，因为在他看来，议会不具备合法性。

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执政的社会党议员皮罗·文古在社交媒体上写道，反对派正试图利用社会动荡重返权力中心。数百名示威者聚集在议会大楼外，但那里没有记录到任何事件。

地拉那的抗议活动

自上周以来，学生走上街头，要求加大对教育的支持，并要求总理埃迪·拉马辞职。抗议者多次与警方发生冲突并袭击政府建筑。据该媒体报道，这些事件导致300多人受伤，其中包括许多执法人员，数十名抗议参与者被拘留。

反政府示威源于一项颇具争议的度假村建设项目，该项目与美国总统唐纳德·特朗普的家族有关。此后，示威演变为更广泛的反腐抗议以及要求政府首脑辞职的诉求。活动参与者与政党保持距离，并指控拉马和贝里沙均存在腐败问题。学生运动宣布将于周六举行全国性示威活动。

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