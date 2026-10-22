В Польше Сейм отклонил проект поправок к Избирательному кодексу, предусматривавший отмену ограничения в два последовательных срока для руководителей органов местного самоуправления. Как сообщает RMF24, речь идет о войтах, бурмистрах и президентах городов.

Действующее правило остается в силе

Согласно действующим нормам, один человек может занимать должность руководителя гмины или города не более двух сроков подряд. Отклонение законопроекта означает, что это ограничение не будет отменено.

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Аргументы сторон

Сторонники отмены ограничения считали, что это позволило бы продолжать эффективное управление и реализовывать долгосрочные стратегии развития на местном уровне.

Противники изменений подчеркивали, что правило двух сроков способствует обновлению местной власти и предотвращает формирование локальных групп влияния. По их мнению, действующие положения обеспечивают ротацию на должностях и дают новым кандидатам возможность предлагать собственные подходы к развитию гмин и городов.

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