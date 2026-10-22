W Polsce Sejm odrzucił projekt zmian w Kodeksie wyborczym, który przewidywał zniesienie ograniczenia do dwóch następujących po sobie kadencji dla kierowników organów samorządu terytorialnego. Jak informuje RMF24, chodzi o wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Obowiązująca zasada pozostaje w mocy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedna osoba może sprawować stanowisko kierownika gminy lub miasta nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Odrzucenie projektu ustawy oznacza, że to ograniczenie nie zostanie zniesione.

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Argumenty stron

Zwolennicy zniesienia ograniczenia uważali, że pozwoliłoby to kontynuować skuteczne zarządzanie i realizować długoterminowe strategie rozwoju na poziomie lokalnym.

Przeciwnicy zmian podkreślali, że zasada dwóch kadencji sprzyja odnowie władz lokalnych i zapobiega tworzeniu się lokalnych grup władzy. Ich zdaniem obecne przepisy zapewniają rotację na stanowiskach i dają nowym kandydatom możliwość przedstawienia własnych podejść do rozwoju gmin i miast.

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