Сейм Польши поддержал закон об изменении порогов и ставок налога на доходы физических лиц (PIT). За документ проголосовали 240 депутатов, против выступили 58, еще 135 воздержались, сообщает RMF24. Далее документ рассмотрит Сенат Польши.

Новые пороги и ставки PIT

Закон предусматривает повышение налогового порога со 120 тыс. до 130 тыс. злотых. Для доходов ниже этого порога ставка останется на уровне 12%.

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Для доходов свыше 130 тыс. и до 150 тыс. злотых предлагают установить ставку 24%. Доходы свыше 150 тыс. злотых будут облагаться по ставке 32%.

Изменения в налоговом законодательстве

Нововведения содержатся в поправках к законам о налоге на доходы физических лиц, налоге на доходы юридических лиц и фиксированном налоге на отдельные доходы физических лиц. Основные изменения документа касаются налоговых порогов и ставок.

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