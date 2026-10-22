Sejm Polski poparł ustawę zmieniającą progi i stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Za dokumentem głosowało 240 posłów, przeciw było 58, a kolejnych 135 wstrzymało się od głosu, informuje RMF24. Następnie dokument rozpatrzy Senat Polski.

Nowe progi i stawki PIT

Ustawa przewiduje podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. złotych. Dla dochodów poniżej tego progu stawka pozostanie na poziomie 12%.

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Dla dochodów powyżej 130 tys. i do 150 tys. złotych proponuje się ustalenie stawki 24%. Dochody powyżej 150 tys. złotych będą opodatkowane stawką 32%.

Zmiany w przepisach podatkowych

Nowości zawarto w poprawkach do ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Główne zmiany w dokumencie dotyczą progów i stawek podatkowych.

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