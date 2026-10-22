Сейм Польщі підтримав нові пороги PIT і ставку 24% — RMF24

Сейм Польщі підтримав закон про зміну порогів і ставок податку на доходи фізичних осіб (PIT). За документ проголосували 240 депутатів, проти були 58, ще 135 утрималися, повідомляє RMF24. Далі документ розгляне Сенат Польщі.

Нові пороги та ставки PIT

Закон передбачає підвищення податкового порогу зі 120 тис. до 130 тис. злотих. Для доходів нижче цього порогу ставка залишиться на рівні 12%.

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Для доходів понад 130 тис. і до 150 тис. злотих пропонують установити ставку 24%. Доходи понад 150 тис. злотих оподатковуватимуть за ставкою 32%.

Зміни до податкового законодавства

Нововведення містяться в поправках до законів про податок на доходи фізичних осіб, податок на доходи юридичних осіб і фіксований податок на окремі доходи фізичних осіб. Основні зміни документа стосуються податкових порогів і ставок.

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