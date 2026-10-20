В России к производству «Шахедов» привлекли 12 тысяч работников из КНДР

В российской особой экономической зоне «Алабуга» к производству боевых беспилотников, в частности дронов типа «Шахед», привлекли около 12 тысяч работников из Северной Кореи. Согласно данным доклада исследователей из Центра стратегических и международных исследований (CSIS) и Института Джорджа Буша-младшего, значительную часть их заработка забирает северокорейское государство, а условия труда могут свидетельствовать о серьезных нарушениях прав человека. Авторы также предупреждают о возможных признаках торговли людьми на предприятии.

О привлечении работников из КНДР и возможных нарушениях их прав говорится в докладе «Нарушения прав человека при производстве дронов в Елабуге» (Human Rights Abuses in Drone Production at Yelabuga). Её опубликовали 14 октября 2026 года Центр стратегических и международных исследований (CSIS) и Институт Джорджа Буша-младшего.

По данным авторов, в российской особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане производятся иранские по конструкции беспилотники типа «Шахед», которые Россия использует в войне против Украины. Исследователи утверждают, что предприятие стало местом серьезных нарушений прав работников и возможных случаев торговли людьми.

В материале отмечается, что на предприятии работают около 12 тысяч граждан Северной Кореи. Эти данные авторы доклада связывают с информацией украинских разведывательных служб. Согласно приведенным в докладе сведениям, северокорейцам платят около 2,5 доллара за час работы. В то же время от 70% до 90% их заработка, как утверждают исследователи, забирают власти КНДР. Из-за этого работники не могут свободно распоряжаться значительной частью заработанных денег.

Авторы описывают такую систему как эксплуатацию людей на условиях, близких к принудительному труду. В то же время приведенные цифры и оценки являются выводами доклада, которые следует отличать от независимо подтвержденных данных по каждому работнику.

Кто помогает России производить боевые дроны

Исследователи рассматривают «Алабугу» не только как российский завод, но и как площадку для сотрудничества нескольких государств. Они используют название CRINK — аббревиатуру от английских названий Китая, России, Ирана и Северной Кореи. По выводам авторов, каждая из этих стран играет свою роль в производстве беспилотников:

Россия предоставляет территорию и производственные мощности в Татарстане.

Иран передал технологию беспилотника Shahed-136, на основе которого создаются российские дроны.

Китай, согласно данным доклада, поставляет компоненты двойного назначения — в частности, батареи, электронику, двигатели и навигационные системы.

Северная Корея обеспечивает предприятие рабочей силой.

Авторы считают, что такое сотрудничество позволяет России наращивать производство беспилотников, необходимых для войны против Украины. В то же время обмен технологиями, комплектующими и рабочей силой усиливает взаимозависимость между четырьмя государствами.

Сколько дронов планируют изготовить

Согласно данным, приведенным в исходном материале, в 2026 году в «Алабуге» планируют изготовить около 60 тысяч боевых беспилотников и еще 50 тысяч дронов-приманок. Дроны-приманки используются, в частности, для отвлечения украинской противовоздушной обороны и истощения её ресурсов. Они могут заставлять военных тратить время и средства на обнаружение и перехват целей, которые не обязательно несут боевую часть.

Такие объемы производства свидетельствуют о стремлении России увеличивать количество беспилотников, которые она может применять во время войны. Однако запланированные показатели не означают, что все эти аппараты уже изготовлены или переданы войскам.

К работе привлекают также молодежь из других стран

В докладе речь идет не только о гражданах Северной Кореи. По данным исследователей, на предприятии также работают россияне и иностранцы из стран Латинской Америки, Африки и Азии. Особое внимание авторы обращают на молодых женщин в возрасте от 16 до 22 лет. Как отмечается в материале, некоторых из них могли привлекать к работе обещаниями получить образование или безопасную работу в сфере обслуживания.

После переезда в Татарстан люди могут оказаться на производстве без тех условий, на которые рассчитывали. Исследователи считают, что такие способы вербовки, если они сопровождаются обманом, принуждением или эксплуатацией, могут иметь признаки торговли людьми. В то же время сам факт трудоустройства иностранцев на заводе не является доказательством торговли людьми. Для такой оценки важно установить обстоятельства вербовки, условия труда, возможность свободно уйти с работы и другие детали, на которые обращают внимание авторы доклада.

Почему исследователи говорят о нарушении прав человека

В центре доклада — не только производство оружия, но и условия, при которых предприятие получает рабочую силу. Авторы подчеркивают, что зависимость северокорейских работников от собственного государства и изъятие значительной части их заработка могут свидетельствовать о системной эксплуатации.

Исследователи также связывают сотрудничество России, Китая, Ирана и Северной Кореи с общими стратегическими интересами. По их мнению, эти государства всё активнее поддерживают друг друга в сферах безопасности, технологий и военного производства. Это, как отмечается в докладе, создаёт вызовы для США и международного порядка, основанного на международном праве.

В целом авторы призывают обращать внимание не только на то, откуда Россия получает комплектующие для беспилотников, но и на то, какой ценой обеспечивается их производство. По их выводам, ситуация в «Алабуге» демонстрирует, как военные потребности России могут сочетаться с эксплуатацией иностранных работников и нарушением их прав. Об этом сообщает доклад Human Rights.

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