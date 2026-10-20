Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что возможность провести более широкую встречу по кипрскому вопросу будет зависеть от параллельных дипломатических усилий под эгидой ООН и Европейского союза. Об этом он сказал после встречи с лидером турок-киприотов Туфаном Эрхюрманом, сообщает Cyprus Mail.

По словам Христодулидиса, ключевыми будут обсуждения содержания и методологии будущих переговоров во время визита личного представителя генерального секретаря ООН Марии Анхелы Ольгин, а также результаты дипломатических контактов ЕС. Он сообщил, что во вторник состоялась важная встреча с участием Европейского союза, но не уточнил, идет ли речь о встрече министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с президентом Европейского совета Антониу Коштой.

Дальнейшие контакты с ООН

Христодулидис назвал разговор с Эрхюрманом хорошим и отметил, что большую часть времени стороны уделили содержательным вопросам и методологии переговоров. По его словам, обе стороны задавали вопросы и просили разъяснений; обсуждения продолжатся во время визита Ольгин, который должен начаться 29 октября.

Программа визита представительницы ООН предусматривает отдельные встречи с двумя лидерами, а также трехстороннюю встречу, запланированную на 9 ноября. Президент Кипра заявил, что готов встречаться с Ольгин настолько часто, насколько это потребуется, и не исключил проведения совместной встречи раньше, если посредница ООН сочтет это необходимым.

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Предложения по пунктам пропуска

Христодулидис также сообщил, что ожидает ответа на часть инициатив греко-кипрской стороны по мерам укрепления доверия. Из 19 представленных предложений примерно шесть или семь, по его словам, до сих пор не получили ответа, а остальные были отклонены. Он добавил, что отклонение предложения не означает, что его нельзя снова вынести на обсуждение.

Относительно открытия новых пунктов пропуска президент сказал, что передал два альтернативных варианта: один из них отклонили, другой еще рассматривают. Эрхюрман попросил дополнительных разъяснений и, как ожидается, должен предоставить ответ на следующей встрече. Христодулидис подчеркнул, что открытие пункта пропуска Пирой-Атиену является принципиальным требованием.

Стороны также обсуждали инициативы в сфере окружающей среды и культурного наследия. По словам президента, Эрхюрман положительно отреагировал на предложение обмениваться культурными артефактами между двумя общинами, что позволяет начать обмен соответствующими перечнями.

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